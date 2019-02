Aussteller für Pflanzenmarkt gesucht

Gartenfreunde laden zur Premiere am 13. April ein

Mellendorf (awi). Die Gartenfreunde Mellendorf veranstalten am Sonnabend, 13. April, von 14 bis 17 Uhr ihren ersten Pflanzenmarkt auf dem Gelände des Kleingartenvereins unterm Fernsehturm (verlängerte Hermann-Löns-Straße). Die Aussteller können ihre Stände rund um das Gemeinschaftshaus aufbauen. Der Parkplatz im Eingangsbereich bietet reichlich Parkfläche. Wer mit einem Stand dabei sein wird, wird um baldmöglichste Anmeldung gebeten, „damit wir planen können", so Sonia Fritsche, die bei den Gartenfreunden die Veranstaltung organisiert. Als Standgebühr würden sich die Veranstalter über einen Kuchen freuen. Angeboten werden können Pflanzen und Stauden aus dem eigenen Garten. Gewerbliche Anbieter sind nicht zugelassen. Für Aussteller und Besucher bieten die Gartenfreunde Kaffee und Kuchen an. Anmeldungen sind ab sofort unter Telefon (01 76) 40 75 61 83 möglich, im Geschäft Belle Vie an der Scherenbosteler Straße bei Sonia Fritsche persönlich oder per E-Mail an wein.fritsche@web.de.