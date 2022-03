Backhaus gewinnt gegen Wenzel

JU-Vorsitzende aus der Wedemark kandidiert für den Landtag

Wedemark (awi). 142 wahlberechtigte CDU-Mitglieder kamen am Dienstagabend zur Aufstellungsversammlung für den Wahlkreis Wedemark-Garbsen ins Eisstadion in Mellendorf, um einen Landtagskandidaten beziehungsweise eineKandidatin für die Wahl am 9. Oktober zu küren. 79 von ihnen stimmten für die 30 Jahre alte Wedemärker Junge-Unions-Vorsitzende Alexandra Backhaus aus Elze, 63 für den ein Jahr jüngeren Bewerber aus Garbsen, Christoph Wenzel. Backhaus hatte sich zuvor wie berichtet in einer wedemarkinternen CDU-Veranstaltung knapp gegen ihre Mitbewerberin Jessica Borgas durchgesetzt. Damit ist die CDU-Ratsfrau und Referentin in der CDU-Landtagsfraktion, Alexandra Backhaus, jetzt offiziell legitimiert, dem amtierenden Landtagskandidaten und Gewinner des Direktmandats bei der letzten Wahl, Rüdiger Kauroff von der SPD, das Direktmandat wieder abzunehmen. Die Wedemark war seit 2003 durch Editha Westmann, früher Lorberg, im Landtag vertreten, die in der letzten Legislaturperiode über Liste in den Landtag gekommen war, jetzt aber nicht wieder kandidieren wollte. Backhaus hatte bei ihrer Rede vor den Parteifreunden aus der Wedemark und Garbsen am Dienstagaben betont, die Zahl der Anwesenden zeige, wie wichtig es den Mitgliedern sei, bei der Landtagskandidatur mitzubestimmen, nämlich direkt und demokratisch.Dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit sei, zeige sich derzeit in der Ukraine leider deutlich. „Unsere Werte zu halten und zu verteidigen ist in jeder Hinsicht ein täglicher Kampf – aber er ist es wert“, so die Elzerin. Sie beteuerte: „Wenn es um die Menschen vor Ort geht, kann ich auch mal unbequeme und ehrliche Fragen stellen und mit Leidenschaft streiten!“ Als Wirtschafts-Referentin der Fraktion stehe sie im ständigen Austausch mit den anderen Fachbereichen, was einen Rundum- Einblick in die Themen der Landespolitik bedeute und eine gute Basis für die Landtagskandidatur darstelle.