Backhaus setzt sich überraschend gegen Borgas durch

CDU Wedemark nominiert eine Kandidatin für die Landtagswahl

Wedemark (awi). Manchmal ist auch die CDU für eine Überraschung gut: Doch recht unerwartet hat sich bei der außerordentlichen CDU-Versammlung am Freitagabend in der Bissendorfer Mehrzweckhalle die 39-jährige Elzerin Alexandra Backhaus als potenzielle Landtagskandidatin gegen die Mellendorferin Jessica Borgas durchgesetzt. Von 87 stimmberechtigten Wedemärker CDU-Mitglieder stimmten 51 für Backhaus, 46 für Borgas. Die Präsenzveranstaltung war durch eine straffe Organisation, ein strenges Hygienekonzept, das auch die Möglichkeit zum Test vor Ort bot und unter anderem FFP-Zwei-Maskenpflicht vorsah, und ausreichende Abstände zwischen den Stühlen in der Mehrzweckhalle möglich.Beide Kandidaten hatten sich noch einmal persönlich vorgestellt, kurz ihren politischen Werdegang und ihre Motivation skizziert und sich dann den Fragen des Plenums gestellt. Bis auf eine Frage, was die Kanditatinnen für die Gruppe der Senioren und Pflegebedürftigen zu tun gedächten, blieben die Fragen jedoch aus. Der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Felix Adamczuk gratulierte Alexandra Backhaus und freute sich über die sehr gute Beteiligung. Landtagskandidatin des Wahlkreises Wedemark-Garbsen ist die Vorsitzende der Jungen Union damit aber noch nicht. Dazu muss sie sich erst noch bei der gemeinsamen Aufstellungsversammung der CDU-Ortsverbände Wedemark und Garbsen am 7. Februar im Ice House gegen den Garbsener Kandidaten Christof Wenzel durchsetzen. Adamczuk appellierte an alle CDU-Mitglieder, hier möglichst zahlreich zu erscheinen, denn es ist keine Delegiertenversammlung. Wer da ist, kann wählen. Und wer die meisten Stimmen bekommt, ist offizieller CDU-Landtagskandidat und geht gegen Amtsinhaber Rüdiger Kauroff von der SPD ins Rennen, der den Wahlkreis letztes Mal direkt gewonnen hat. Die CDU-Kandidatin Editha Westmann, die den Wahlkreis seit 20 Jahren im Landtag vertritt, war über Liste reingekommen. Mit einem sicheren Listenplatz können der oder die CDU-Kandidatin bei der Wahl am 9. Oktober aber diesmal nicht rechnen. Die Grünen haben sich in der Abstimmung in der Wahlkreisversammlung übrigens mit 18:6 Stimmen für DjenabouDiallo-Hartmann aus Garbsen entschieden. Sie hat gegen Darius Pilarski gewonnen.Alexandra Backhaus möchte in Zeiten des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbruchs zeigen, dass die CDU weiterhin ein Garant für Stabilität und Sicherheit ist – „in allen Bereichen des Lebens,“ so die 30-Jährige. Für ihre Partei möchte sie neue Ideen in den Politikalltag einbringen und wünscht sich eine stärkere Einbindung der Mitglieder auf allen Ebenen. Alexandra Backhaus arbeitet als studierte Volkswirtin für die CDU-Landtagsfraktion als Wirtschaftsreferentin. „Mir liegt unsere Gemeinde sehr am Herzen – hier lebt meine Familie und hier bin ich aufgewachsen, hier bin ich in Vereinen aktiv und fest verwurzelt. Die Aufgaben in dieser Zeit sind nicht nur im Bereich der Wirtschaft groß, und mein Anspruch an mich selbst und an eine gute Politik ist es, jeden mitzunehmen. Dazu zählen für mich eine gute Bürgerbeteiligung und ein stetiger Meinungsaustausch zu den Themen.“ Mit Blick auf die Universitätsstadt Garbsen ergäben sich noch einmal völlig andere Herausforderungen. Diese Vielfalt aus dem Wahlkreis heraus an die Landespolitik zu adressieren, erfordere für die Gemeinde Wedemark und die Stadt Garbsen eine starke Stimme in den Parlamenten. Backhaus ist seit 2016 Mitglied im Ortsrat Elze/Meitze und seit der letzten Kommunalwahl auch Mitglied im Gemeinderat. Sie engagiert sich in ihrer Freizeit unter anderem im Vorstand des Schützenvereins Meitze.