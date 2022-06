Bei Ausbilderlehrgang kennengelernt

Gelbes Schlauchspalier für eine richtige Feuerwehrhochzeit in Mellendorf

Mellendorf (awi). Endlich wieder Hochzeit feiern und damit auch für eine engagierte Kameradin Spalier stehen, das hat die Freiwillige Feuerwehr Mellendorf am letzten Wochenende genossen. Denn natürlich ließen es sich die Kameraden nicht nehmen, Löschmeisterin und Truppmann-Ausbilderin Jenny, die jetzt Balk heißt wie ihr Mann Michael, ein Spalier aus Feuerwehrschläuchen zu gestalten. Kennengelernt hat die Feuerwehrfrau ihren Mann natürlich auch bei der Feuerwehr: bei einer Ausbildung zum Ausbilder in Loy vor vier Jahren. Standesamtlich geheiratet haben sie übrigens schon vor einem Jahr. Aber wie das in Corona-Zeiten so war: die kirchliche Trauung wurde verschoben und jetzt, genau auf den Tag ein Jahr später, am 11. Juni in der St. Georg-Kirche in Mellendorf nachgeholt. Denn natürlich wollte das Paar mit vielen Freunden und Feuerwehrkameraden feiern.Außer dem Spalier durften die Kameraden allerdings nichts aushecken, weder vor der Kirche noch auf der Feier. Das hatte sich das Paar ausdrücklich ausbedungen. Aber ihren Spaß hatten Hochzeitspaar und Gäste dennoch, wie man an ihren strahlenden Gesichtern erkennen kann.