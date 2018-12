Benefizkonzert voller Erfolg

Sing for Fun sang für die Johanniter

Lindwedel. Der Lindwedeler Chor Sing for Fun gab sein Nikolauskonzert im gut besuchten Gemeindesaal. Vorgetragen wurden dem begeisterten Publikum neben Weihnachtsliedern und Gospeln in verschiedensten Sprachen Gedichte und Weihnachtswitze. Auch dieses Mal fanden sich im Repertoire von der Chorsängerin Andrea Janßen-White komponierte und von der Chorleiterin Sarah Hudson-Williams-Kohlmeier arrangierte Lieder. Diese wurden vom Publikum ebenso begeistert aufgenommen wie das Saxophonsolo der Chorleiterin. In der Pause konnten sich die Gäste mit Glühwein und Weihnachtsgebäck stärken, denn es durfte bei einigen Liedern auch kräftig mitgesungen werden. Der Eintritt zu diesem Konzert und auch die Bewirtung waren kostenlos. Es wurde um eine Spende gebeten deren Erlös in diesem Jahr den Johannitern in Schwarmstedt zugutekommen soll, die sich demnächst über 400 Euro freuen dürfen.