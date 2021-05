Bingo-Umweltstiftung fördert Kinderprojekt im Therapiegarten

Schwerpunkt liegt auf der Umweltbildung

Mellendorf.Eigentlich kennt man den Therapiegarten Grüne Stunde in Mellendorf vor allem als Ausflugsziel für Seniorenheime und Tagespflegeeinrichtungen oder als sozialen Treffpunkt an Samstagen mit Kaffee und Kuchen. Doch die prekäre Situation der Kinder durch die Pandemie hat dem Team der Grünen Stunde keine Ruhe gelassen. In Zusammenarbeit mit Martin Damaske, Sozialarbeiter der Wedemärker Schulen,wurde das Projekt „Kinder in den Garten“initiiert. Da der Therapiegarten für klimafreundliches und ökologisches Gärtnern steht, musste das Projekt mit den Kindern natürlich seinen Schwerpunkt auf die Umweltbildung legen. Die Bingo-Umweltstiftung hat bereits zwei Projekte des Vereins Grüne Stunde gefördert und bewilligte im Februar auch das Umweltbildungsprojekt für Kinder, welches immer während der Schulferien stattfindet. Start warin den Osterferien. Trotz des widrigen Wetters waren die Neun-bis 13 Jährigen hoch motiviert. An diesem ersten Termin wurden Hochbeete gebaut, befüllt und bepflanzt. Die Kinder konnten nicht nur ihr handwerkliches Geschick beweisen,sondern sie beschäftigten sich intensiv mit dem Kompost beziehungsweise Nährstoffkreislauf. Der zweite Terminfindet in den Sommerferien am 22. Juli statt. Neben der Gemüseernte an den Hochbeeten,werden Samenbomben aus selbst geernteten Samen hergestellt. Auf einer Entdeckungstour durch den Garten erwartet die Kinder wieder viel Spannendes. Der dritte Termin in den Herbstferien wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die Materialkosten des Projektes in Höhe von 790 Euro übernimmt die Bingo-Umweltstiftung. Die Initiatoren Corinna Bischof und Martin Damaske arbeiten ehrenamtlich in diesem Projekt. Wer seine Kinder noch für dieses Projekt anmelden möchte kann dies jederzeit unter corinna@bischofs.comoder über den Ferienkompass der Gemeinde Wedemarkfür die Sommerferien, sobald das Programm erstellt ist.