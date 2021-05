Bischof Wilmer zu Gast

Informativer Nachmittag und Gottesdienst

Mellendorf. Am 6.Mai fand der Besuch des Hildesheimer Diözesanbischofs Heiner Wilmer in der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Immaculata in Mellendorf statt. Dem Bischof war es ein Anliegen, möglichst viele Stimmen der Gemeinde zu hören. Dies fand im Karl-Heine-Haus unter strengsten Hygienebedingungen statt unter anderem über aufgezeichnete Videos, zu denen ein planendes Ortsteam im Vorfeld die aktiven Gemeindemitglieder aufgerufen hatte. Zwischen diesem informativen Nachmittag und dem Gottesdienst, den Bischof Heiner am Abend mit den unter Coronabedingungen zugelassenen Gemeindemitgliedern gefeiert hat, baten Frauen aus dieser Kirchengemeinde, die sich der Initiative Maria2.0 angeschlossen haben, den Bischof um eine Begegnung und konfrontierten ihn mit dem Thesenpapier von Maria2.0. Der Bischof unterstrich alle Forderungen und versicherte den Frauen, mit Ihnen gemeinsam auf dem Weg zu sein, eine Kirche zu verwirklichen, die diese Grundsätze lebt und die frohe Botschaft des Evangeliums ausstrahlt. Die Ansprechspartnerin für Maria2.0 in der Wedemark, Claudia Tauermann, begrüßte die gemeinsamen Ziele, stellte aber auch klar, dass zur Verwirklichung einer solchen Kirche noch viel getan werden müsste. In seiner Predigt im anschließenden Gottesdienst thematisierte der Bischof die Frage, wie „Altes und Neues in der Kirche zusammengehe?“ Wie könne man heute noch einen Glauben der trägt, das, wofür man brenne und was man selbst von seinen Eltern oder Großeltern nahe gebracht bekommen habe, an seine Kinder weitergeben? Die Antwort war ein Aufruf mutig zu sein, neue Wege zu gehen, besonders den Jüngeren Gehör zu verschaffen und in der Liebe zu bleiben.