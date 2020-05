Programmhefte der Theatertage werden zu Blumenvasen

Wedemark. Die Theater Tage Wedemark können durch die Corona-Krise nicht wie geplant umgesetzt werden. Das Kulturteam der Wedemark hat aus den Programmheften Blumenvasen gefaltet und stellt die Anleitung zur Verfügung.„Wir brachten es nicht übers Herz, alle Flyer in den Papiermüll zu schmeißen und so entstand das Projekt“, erläutert Angela von Mirbach, die Kulturbeauftragte der Gemeinde Wedemark. „So entstand das Projekt Blühendes Theater.“ Die Künstlerin Mansha Friedrichs aus Hannover entwickelte eine Faltanleitung, mit der aus dem Programmflyer der Theater Tage Wedemark ein Blumentopf oder eine kleine Blumenampel gefaltet werden könne, erklärt Angela von Mirbach weiter.„Unser Kulturteam stürzte sich auch gleich auf die Programm Flyer und faltete 400 kleine Blumenbecher für unsere virtuelle Eröffnung der Theater Tage Wedemark am 15. Mai 2020“, berichtet die Kulturbeauftragte weiter. Damit möglichst viele bunte Vasen in der Wedemark verteilt werden können, habe das Team im Treibhaus des Kulturvereins Brelinger Mitte e.V., am Mehrgenerationenhaus in Mellendorf und am Bürgerhaus in Bissendorf Basteltüten bereitgestellt. Alle Wedemärkerinnen und Wedemärker sind herzlich eingeladen, sich zu bedienen und eigene Vasen zu falten.