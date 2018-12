Bossis verkaufen selbst Gemachtes

Schüler haben Marmelade gekocht, getöpfert und vieles mehr

Mellendorf (awi). Wer am Freitag seinen Einkauf beim REWE Familie Silberzahn am Burgweg erledigte, hatte auch gleich Gelegenheit, ein paar individuelle Geschenke zu erstehen. Die Schüler der Berthold-Otto-Schule haben auch in diesem Jahr ein besonderesAngebot an selbstgemachten Quitten Gelee, Duftsäckchen, Tonfiguren, Töpferarbeiten, Ugly Dolls, Weihnachtskarten sowie die begehrten Kochbücher an einem Stand vor dem Markt feil geboten. Dick angezogen freuten sich die Schüler und Lehrer Christian Rother über das Interesse an ihren Werkstücken. Die Schüler der Klasse 7 bis 9 hatten zu jedem Stück eine Geschichte zu erzählen und sie erklärten auch, wofür der Erlös bestimmt ist, nämlich für Schulprojekte, Ausflüge und Workshops.