Brelinger engagieren sich für Mathea

Erfolgreiches Benefiz-Hallenturnier des 1.FC Brelingen

Am vergangenen Wochenende lud die Fußballsparte des 1.FC Brelingen zum AXA Benefizhallenturnier. Alle Einnahmen die sowohl am Samstag im Rahmen des Herrenturniers, als auch am Sonntag des Frauenturniers erzielt wurden, werden gespendet. Das Turnier der Männer konnte die I.Herren des Mellendorfer TV im Finalspiel gegen die I.Herren des Turnierausrichters 1.FC Brelingen siegreich gestalten. Bei den Frauen gewann der SC Wedemark die sich gegen FFC Hannover durchsetzen konnten. „Nicht nur sportlich waren es zwei erfolgreiche Tage. Uns alle hat die große Anteilnahme und Unterstützung der anderen Wedemärker Fußballvereine berührt. Aber nicht nur die Fußballclubs waren Garanten für die erfolgreichen Turniertage, sondern dank der Unterstützung vieler weiteren Firmen und Vereine konnte unter anderem die Tombola erfolgreich durchführt werden. Nicht zu vergessen das Engagement der vielen Freiwilligen und Mitwirkenden, die mit ihrer Arbeit für das Gelingen eines Turniers verantwortlich sind“, sagt Spartenleiter Martin Damaske.Weitere Infos auch unter www.1fcbrelingen.de oder www.facebook.com/kleinigkeitfuermathea/Spendenkonto:Stiftung für Menschen mit Behinderung in der WedemarkSantander Bank HannoverBIC SCFBDE33XXXIBAN DE88 50003 3300 9999 1006 39Stichwort: assistenzhundfuermatheaAb 50 Euro bei Angabe des Namens und Adresse werden Spendenquittungen ausgestellt.