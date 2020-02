Brelinger Reitverein mit neuen Möglichkeiten

Neuer Platz in Kürze fertig und viele Ehrungen bleiben in einer Familie

Brelingen (er). Bei der Jahreshauptversammlung des „Reit- und Fahrverein Brelinger Berg e.V.“ gibt es immer eine große Beteiligung. Der langjährige Vorsitzende Peter Moser führt mit klaren Worten durch den Abend und gab zunächst einen Jahresrückblick: „Beim jagdlichen Neujahrsausritt waren 18 Reiter beteiligt. 1900 Nennungen gab es trotz 38 ° zum letztjährigen Reit- und Springturnier, das erstmalig an vier Tagen und auf drei Plätzen stattfand. Es soll in diesem Jahr wieder am Donnerstag beginnen. Bei der Hubertusjagt wurden etwa 50 Teilnehmer verzeichnet, die in drei Felder geritten sind und 23 Sprünge plus zwei Grabensprünge zu bewältigen hatten. Mit etwa 15 Gummiwagen konnten die etwa 450 Gäste durch den Brelinger Berg gefahren werden.“Berichte der Sportwartin Alina Braun und der Jugendwartin Jana Kütemeier folgten. Der Kassenbericht wurde von Verena Schnieders vorgetragen und konnte mit einem deutlichen Plus schließen. Dessen zum Trotz und wegen der hohen zu erwartenden Kosten für den neu eingesäten Springplatz, den versetzten Wall und den neuen Reitplatz, der ab Mitte April fertig sein soll, wurden die Beiträge nach 20 Jahren moderat erhöht. Zusätzlich ist für den Verein eine Mitarbeit von jährlich 10 Stunden festgelegt. Die eventuell nicht geleisteten „Arbeitsstunden“ sollen mit einem erhöhten Ausgleich abgegolten werden.„In Zukunft wird es möglich sein einen eigenen Trainer für Dressurreiten mitzubringen. Einzuhaltende Regeln wurden vom Vorstand ausgearbeitet und müssen eingehalten werden. Dazu gehören unter anderem auch die vorhandene Reitlehrerhaftpflicht und die Hallennutzung nur für Vereinsmitglieder“, erklärte Alina Braun, bei der es auch die Formulare gibt.Verschiedene Leistungsklassen wurden geehrt. Beginnend mit Klasse sieben, Hanno Reinstorf: Er ist Vieze Regionsmeister in der Pony-Vielseitigkeit. Für Klasse sechs: Greta Reinstorf – sie holte beim Bundeswettbewerb für Vielseitigkeit mit ihrem Pony Gold in der Mannschaft und wurde vierte in der Einzelwertung. In Klasse fünf ehrte man Lena Reinstorf für diverse Platzierungen in der Klasse A und in Klasse vier konnte Paula Reinstorf 1018 Ranglistenpunkte erzielen. Sie wurde 10. Bei der deutschen Jugend Vielseitigkeit und belegte in Brelingen in ihrem ersten Springen der Klasse M direkt den 3. Platz. Alina Braun bekam eine Ehrung für die Klasse drei. Sie wurde Regionsmeisterin bei den Senioren im Springen und konnte mit ihrem Pferd Cola im letzten Jahr bei 80 % der Starts eine Schleife nach Hause bringen. In Klasse zwei wurde Dominik Schwolow geehrt, er nahm bereits zum zweiten Mal am Hamburger Springderby teil und erzielte diverse Erfolge in der schweren Klasse. Beim Turnier in Harsum verabschiedete er sein Pferd Lui nach acht sehr erfolgreichen gemeinsamen Jahren im Turniersport gesund und munter in die wohlverdiente Rente.