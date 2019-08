Bürgermeister besucht Landmarkt

Helge Zychlinski am Donnerstag, 5. September, in Bissendorf

Bissendorf. Am Donnerstag, 5. September, um 14 Uhr besucht Bürgermeister Helge Zychlinski im Rahmen seiner Sommertour den Landmarkt Bissendorf. Hier ist er im Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der Initiative „Echt grün – Eure Landwirte“ sowie Wedemärker Landwirten. Seit Herbst 2016 engagiert sich das Landvolk Hannover in der Initiative „Echt grün – Eure Landwirte“, die Mitte 2015 ins Leben gerufen wurde und an der sich aktuell elf niedersächsische Landvolk-Kreisverbände mit insgesamt 30.000 Mitgliedern beteiligen. Ziel der Initiative ist es, den breiten gesellschaftlichen Konsens für eine moderne, tierfreundliche Landwirtschaft in der Gesellschaft weiterzuführen.„Es ist mir ein besonderes Anliegen, die Arbeit des Landvolks Hannover in der Initiative ,Echt grün – Eure Landwirte‘, die Gründe, Ziele, und Maßnahmen der Initiative näher kennenzulernen“, erläutert Bürgermeister Helge Zychlinski: „Ganz generell ist es mir wichtig, die Arbeit, gerade auch unserer Wedemärker Landwirte, für Ernährungssicherheit und Landschaftsschutz einmal öffentlich zu würdigen.“Volker Lindwedel, Bezirkslandwirt des Landvolks Hannover in der Wedemark, ergänzt: „Ziel von ,Echt grün – Eure Landwirte‘ ist es, einen aktiven Dialog zu fördern. Zwischen der Gemeinde Wedemark und der Landwirtschaft besteht seit vielen Jahren ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis, das sich durch einen regelmäßigen Austausch auszeichnet. Aber auch der Dialog mit Verbraucherinnen und Verbrauchern ist uns wichtig – als gute Nachbarn möchten wir mit Interessierten konstruktiv diskutieren, Missverständnisse aus dem Weg räumen und Antworten auf Fragen zu unserer täglichen Arbeit geben.“Die Initiative ist mit einem Infostand vertreten, an welchem Bürgermeister Helge Zychlinski sich öffentlich mit Arnd von Hugo, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands des Landvolks Hannover e. V. austauscht. Anschließend unterhält sich der Umweltschutzbeauftragte der Gemeinde Wedemark, René Rakebrandt mit Wedemärker Landwirt-Familien. Alle Beteiligten stehen selbstverständlich der Öffentlichkeit für Fragen zur Verfügung. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, zuzuhören und mitzureden. Näheres zur Initiative „Echt grün – Eure Landwirte“ finden Sie online unter: https://www.eure-landwirte.de/