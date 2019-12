Carlo ist ein richtig netter Rüde

ITV Grenzenlos sucht Zuhause für kleinen Straßenhund

Schwarmstedt. Carlo kam in April 2016 zusammen mit anderen Hunden aus der Tötungsstation in Bacau/Rumänien nach Sisterea. Er lebte vorher auf der Strasse und war als freundlicher Hund ein leichtes Opfer für die Hundefänger. Er hatte Glück gerettet zu werden. Seit Juli 2019 ist er beim ITV Grenzenlos. Hier im "Gasthaus für Tiere" in Essel hat er viel Freiheit, die er mit zwei anderen Hunden teilt. Carlo ist sehr freundlich, unkompliziert und anhänglich. Grundsätzlich mag er alle Menschen und seine Artgenossen auch. Anfangs in einer neuen Umgebung ist er jedoch etwas unsicher. Das ändert sich, wenn er seine neue Umgebung kennt und die Menschen lieb zu ihm sind. Carlo ist aktiv und verspielt, der perfekte Familienhund. Er würde sich auf einen zweiten Hund in der Familie sehr freuen. An ihm würde er sich orientieren. Der hübsche Rüde ist hübsch, sehr fröhlich und munter. Nie zeigt er die Zähne, nie knurrt er. Carlo wurde Anfang 2015 geboren, kam im April 2016 ins "Offene Tierheim" und möchte nun bald ein Zuhause haben. Er ist 50 Zentimeter groß und fit.Er wurde geimpft, gechipt und kastriert und bekam vor der Ausreise einen Blutschnelltest auf Herzwürmer, Ehrlichiose und Borreliose. Wer sich für Carlo interessiert, ruft die Telefonnummer (05071) 4126 oder mobil unter 0 16 29 80 94 98 an.