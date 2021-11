CDU informiert sich über „Energieeffizientes Bauen“

Ziel der Exkursion am vergangenen Sonntagmorgen war der zero:e-Park in Wettbergen.Hier besteht ein ganzes Wohngebiet aus Passivhäusern. Nach einer kurzen Einführung durch Udo Scherer und Rainer Tepe standen einige Bewohner dieses Quartiers den CDU-Gästen Rede und Antwort. Die Politiker bekamen viele interessante Informationen zur Planung und Bauphase dieser Häuser, aber auch zum alltäglichen Wohnen in einem Passivhaus.„Schon das Online-Seminar brachte uns viele neue Erkenntnisse, der Besuch des zero:e Parks ergänzte unser neues Wissen“, zog der Fraktionsvorsitzende Markus Schmieta sein Resumé. „Mit dieser Veranstaltung hat die Fraktion gute Anhaltspunkte zur Planung neuer Baugebiete gewonnen,“ ergänzte Susanne Brakelmann. Nach gut zwei Stunden verabschiedeten Udo Scherer und Rainer Tepe die Gruppe. Sie waren begeistert vom Interesse und von der Diskussionsfreudigkeit der CDU-Politiker, die sich den Klimaschutz in der nun beginnenden Periode verstärkt auf die Fahne schreiben wollen.Die Fachleute aus Hannover organisieren übrigens gerne weitere Veranstaltungen für interessierte Gruppen.