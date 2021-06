CDU-Kandidaten für fünf Ortsräte

Ortsbürgermeisterkandidaten stehen fest

Bissendorf. Der CDU-Ortsverband Bissendorf/Resse ist der mitgliederstärkste CDU-Ortsverband der Wedemark. Seine Mitglieder kommen aus den 5 Ortschaften Bissendorf, Bissendorf-Wietze, Resse, Wennebostel und aus Scherenbostel, Wiechendorf, Schlage-Ickhorst, sowie Siedlung Buchholz. Zur Kommunalwahl am 12. September 2021 wählte der Ortsverband in seiner letzten Mitgliederversammlung die Kandidaten für die Ortsräte dieser Ortschaften. Nach einem Grußwort des Bürgermeisterkandidaten Marco Zacharias freute sich die Vorsitzende, Susanne Kopp, dass sie für alle fünf Ortsräte Kandidaten der CDU vorstellen konnte. Dabei stellt die CDU eine gute Mischung aus erfahrenen Kommunalpolitikern und neuen Interessierten, so dass eine kontinuierliche Arbeit in den Ortsräten gewährleistet sein wird. So möchte in Wennebostel Claudio Köhler in die Fußstapfen des amtierenden Ortsbürgermeisters Hans-Joachim von Einem treten, während sich in Resse Dominik Cattau zum ersten Mal für ein Ortsratsmandat und das Amt des Ortsbürgermeisters bewirbt. Mit Daniel Leide in Bissendorf-Wietze, Jürgen Engelhardt in Scherenbostel und Susanne Brakelmann in Bissendorf treten drei erfahrene Kommunalpolitiker wieder als Ortsbürgermeisterkandidaten an. Auf den Wahllisten stehen die folgenden Kandidaten: Für den Ortsrat Bissendorf Susanne Brakelmann, Susanne Kopp, Dr. Christian Werwath, Dirk-Friedrich Schnehage, Dr. Marie-Christine Kajewski, Jens Paulsen, Thomas Buchheit, Inge Wilkes, Mike Kochan-Rönisch und Lars Reinke. Für den Ortsrat Bissendorf-Wietze Daniel Leide, Lydia Bock, Dr. Jochen Wilkens, Kathrin Müsken-Graucob und Markus Schmieta.Für den Ortsrat Resse Dominik Cattau, Dr. Klaus Kruppa, Alexaner Stelzig und Antje Kaufmann. Für den Ortsrat Scherenbostel Jürgen Engelhardt, Petra Schlüter und Melanie Wendt. Für den Ortsrat Wennebostel Claudio Köhler, Jenny Söder, Christian Henn und Franka Hoops.