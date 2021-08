CDU stellt Kandidaten auf

Mit Erfahrung für die Samtgemeinde

Schwarmstedt. Kürzlich fand die Aufstellungsveranstaltung der CDU der Samtgemeinde Schwarmstedt für die Kommunalwahl statt. 13 Kandidaten stellen sich den Bürgern zur Wahl. Henrik Rump aus Norddrebber wird auf Platz Eins die Liste in die Wahl führen. Es folgen dann Wilfried von Bostel (Schwarmstedt), Sascha Schwerdtfeger (Marklendorf), Jochen Schierbaum (Lindwedel), Bernd Block (Essel), Sascha Rosenberg (Schwarmstedt), Uwe Heinsius (Buchholz), Andreas Morgenstern (Lindwedel), Steffen Duensing (Suderbruch), Joachim Plesse (Buchholz), Andreas Mazath (Lindwedel), Kirstin Hamer (Essel) und Otto Holze (Marklendorf).Auf einer weiteren Versammlung beschlossen die Kandidaten auch ihr Wahlkampfprogramm für die nächsten fünf Jahre. Es deckt die Bereiche Arbeit, Wirtschaft, Verkehr, Bildung, Familie, Soziales, Umwelt, Kultur, Sicherheit und Vorsorge für den Bürger ab. „Wir haben ein sehr erfahrenes Team, wir alle wissen, welche Stärken und Schwächen unsere Samtgemeinde hat. Wir sind nah am Menschen und sehen die Probleme vor Ort. Mit einem realistischen und gut durchdachten Programm wollen wir unsere Samtgemeinde nach vorne bringen", so Spitzenkandidat Henrik Rump.