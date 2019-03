Cliff ist sehr gut erzogen

Blonder Rüde lebte bereits einige Jahre in einer Familie

Schwarmstedt. Cliff kam im Dezember 2014 aus Rumänien im Alter von drei Jahren nach Deutschland in eine Pflegestelle. Nach kurzer Zeit fand der braune 45 Zentimeter große anschmiegsame Rüde eine Familie. Dort wartete bereits eine Hündin auf ihn. Jetzt nach vier Jahren kehrte Cliff nun zurück in die Pflegestelle des ITV Grenzenlos in Schwarme. Die Familie hatte sich getrennt, und niemand hatte mehr Zeit für Cliff. In Schwarme spielte Cliff sofort mit den beiden vorhandenen Hündinnen. Sein Verhalten dem Kater gegenüber ist, wie schon zuvor, völlig in Ordnung und unproblematisch. Cliff ist mit seinen sieben Jahren fit und gesund. Er liebt es, am Fahrrad mitzulaufen und spazieren zu gehen. Er hält sich gern draußen auf - braucht also einen Garten. Wenn er Gelegenheit dazu hat, macht er gern Alleingänge - kommt aber nach kurzer Zeit zurück und steht vor der Tür. Hieran sollte gearbeitet werden. Im übrigen kann Cliff allein bleiben. Er fährt gern im Auto mit und liebt Geselligkeit, zum Beispiel ältere Kinder. Für den hübschen Cliff sucht der ITV Grenzenlos Menschen, die sportlich sind und mit ihm auch noch einmal die Hundeschule besuchen - schon wegen des Kontakts zu anderen Hunden. Cliff ist ein entspannter ausgeglichener Rüde, der jetzt ein Zuhause braucht, wo er für immer bleiben darf. Er ist geimpft, gechipt und kastriert. Interessenten rufen bitte in Schwarme an unter (0172) 4 22 75 86.