Clownin Fidele ist jetzt online

Aktion Kindertraum denkt an Kinder im Krankenhaus und im Pflegeheim

Mellendorf (awi/r). Normalerweise kommt ja montags Clownin Fidele von Aktion Kindertraum ins Kinderpflegeheim in Mellendorf und macht viel Musik mit den Bewohnern. Leider geht dies aufgrund der derzeitigen Situation nicht. So hat sich Aktion Kindertraum etwas Besonderes für alle Kinder einfallen lassen, ob nun bei im Kinderpflegeheim oder in der Klinik oder zuhause. Clown Fidele geht jetzt jeden Montag online und singt, zaubert und erzählt eine kleine Geschichte.Die Kinder im Krankenhaus freuen sich immer, wenn Klinik-Clownin Fidele, Botschafterin von Aktion Kindertraum, zu ihnen auf die Station kommt. Sie macht Musik für sie, zaubert und bastelt lustige bunte Tiere aus Luftballons, berichtet das Team von Aktion Kindertraum. Seit es das Coronavirus gibt, darf Fidele nicht mehr in die Einrichtungen. Deshalb geht sie jetzt jeden Montag ab 14 Uhr per Zoom und per Facebook online, um die kleinen Patienten so ein wenig von ihren Sorgen abzulenken. Das Gute daran: „Ich erreiche so noch viel mehr Kinder, auch bundes- oder sogar weltweit! Und: Natürlich können mich dann auch gesunde Kinder und auch Jugendliche und Erwachsene sehen!“, sagt Uta Beger, die in dem Clowns-Kostüm steckt.Für jeden Besuch im Krankenhaus bereitet sich Fidele immer ganz besonders vor. Seit 20 Jahren verwandelt sie im Namen von Aktion Kindertraum auf Hannovers Kinderstationen bei den kleinen Patienten Traurigkeit und Angst in Freude, Spaß und ganz viel Lachen. Dazu werden unter anderem auch spezielle Lieder und Melodien erfunden – und deshalb hat sie sich in diesen Zeiten, wo sie von zuhause aus live online geht, natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wie man in diesen schwierigen Corona-Zeiten auf andere Gedanken kommt. Einer ihrer Liedtexte lautet beispielsweise: „Du bist nicht allein, wir können Online sein, schalte wieder ein!“ Die Clownin über ihre neue Aufgabe: „Das ist natürlich alles ganz anders, ich kann die Kinder ja nicht berühren – ja nicht mal sehen und ihre Stimmungen daher auch nicht individuell spüren. Aber dennoch werde ich sie auch so hoffentlich zum Lachen bekommen!“Mit Erfahrungen aus zwei Jahrzehnten dürfte ihr das nicht schwer fallen! Ihre Aufgbe ist ihr schließlich ja auch eine Herzensangelegenheit! Dazu kommt, dass die Hannoveranerin im wirklichen Leben an der Hochschule für Musik und Theater Musik (klassischer Gesang, Klavier Orchesterleitung und Schlagzeug) studierte, anschließend eine staatlich anerkannte Ergänzungsschulung für Clown, Komik und Theater sowie eine Ausbildung zur Schauspielerin machte. Damit nicht genug: Ein heilpädagogisches Studium an der Hochschule Hannover folgte, „weil ich die Kleinen auch als Patienten besser verstehen möchte!“, so die professionelle Clownin. Ebenfalls seit 20 Jahren unterstützt die bundesweit agierende Wohltätigkeitsorganisation Aktion Kindertraum mit Sitz in Hannover die Arbeit von Uta Beger. Dazu meint Ute Friese, Geschäftsführerin und Initiatorin von Aktion Kindertraum: „Die Arbeit von Uta Beger als Klinik-Clownin ist für die Kinder im Krankenhaus extrem wichtig. Für uns ist dies ein Dauerprojekt, das heißt, wir sorgen dafür, dass Uta regelmäßig zu den Kindern kommen kann.“ Ute Friese erklärt weiter: „Viele dieser kleinen Patienten sind oft wochen- oder sogar monatelang im Krankenhaus. Wenn man erlebt hat, wie Uta sie als Clownin in eine andere Welt versetzt und ihnen Trost und Zuversicht gibt, dann versteht das jede/r. Ganz besonders in diesen Zeiten, wo es vielen Menschen schon so schwer fällt, nur mal zwei Wochen zuhause – also nicht mal im Krankenhaus – zu bleiben! Auf diesem Weg möchten wir Uta gleichzeitig zu ihrem 20-jährigen Jubiläum und ihrer einmaligen ganz hervorragenden Arbeit gratulieren!“