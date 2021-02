Dani ist sanft und zierlich

ITV sucht Zuhause für liebe Hündin

Schwarmstedt. Dani kam als Welpe ins Tierheim Beius/Rumänien zusammen mit ihrer Schwester Dona. Sie wurden beide auf der Straße gefunden. Dani wurde auf dem Land vermittelt, und ihre Schwester Dona fand danach in Holland ein Zuhause. Leider wurde Dani wieder ins Tierheim gebracht, weil sie die Hühner ärgerte. Nun möchte der ITV Grenzenlos ihr zu einem neuen Zuhause verhelfen. Dani kam am 20. Februar nach Deutschland und ist jetzt in einer Pflegestelle in Sehnde. Sie ist eine zarte, sehr anhängliche und menschenbezogene Hündin. Sie benimmt sich ruhig und ausgeglichen und liebt es gestreichelt zu werden. Sie mag es nicht bedrängt zu werden - dann zeigt sie es und zieht sie sich auf ihren Platz zurück. Die hübsche niedliche Hundedame kommt gut mit anderen Hunden aus, braucht sie aber nicht, um zufrieden und glücklich zu sein. Sie ist am liebsten in der Nähe ihrer Menschen. Daniela geht gut an der Leine und lernt ihre neue Umgebung kennen. Sie buddelt nach Mäusen und genießt den Spaziergang mit ihren Menschen, ist neugierig, bewegungsfreudig und braucht Beschäftigung. Sie eignet sich als Familienhund und wurde im August 2018 geboren, ist 40 Zentimeter groß und wiegt nur zwölf Kilogramm. Dani ist geimpft, gechipt und kastriert. Vor ihrer Ausreise bekam sie einen Blutschnelltest mit negativem Ergebnis.Interessierte melden sich unter Telefon (0 50 71) 41 26 oder (01 62) 9 80 94 98, wenn Sie diese kleine Hündin kennenlernen möchten.