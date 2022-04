„Danke, dass du den Motor abstellst!“

Das Abstellen des Motors schont aber nicht nur das Klima, sondern auch den Geldbeutel. Bei den heutigen Treibstoffpreisen gilt das mehr denn je. Energiesparen ist auch in Hinblick auf den Krieg in der Ukraine noch wichtiger geworden. Und was auch kaum jemand weiß: Die Straßenverkehrsordnung ist bei dem Thema ganz klar: In §30 StVO heißt es: „Es ist insbesondere verboten, Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen…“ Diese Ordnungswidrigkeit kann mit 80 € bestraft werden.„Noch besser ist es natürlich allerdings, einfach mit dem Fahrrad an den langen Autoschlangen vorbei zu fahren“, bekräftigt Anja Haedge. „Erfahrungsgemäß benötigt man auf kurzen Strecken kaum mehr Zeit als mit dem Auto, produziert gar keine Emissionen und hat dabei auch noch Spaß!“