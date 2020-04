„Das Aufblühen der Wedemark im Herbst“

Neue Aktion der Initiative „zusammen wedemark“

Wedemark. Die Unterstützung der lokalen Betriebe und der Zusammenhalt in der Gemeinde bleibt ein wichtiges Thema. Daher unterstützt die Initiative zusammen-wedemark auch in den kommenden Wochen die Unternehmen in der Wedemark.„Die erste Plakataktion hat große Aufmerksamkeit auf sich gezogen und zeigt, dass wir auf diesem Wege eine aktive Unterstützung für die lokalen Unternehmerinnen und Unternehmer anbieten können“, attestieren die Initiatoren der Initiative Antonia Hingler (Gemeinde Wedemark), Silke Hanebuth (MIT), Jan Müller (GZE), Karsten Hölscher (IBK) und Maik Denecke (MPM).Von „zusammen-wedemark“ kommt jetzt eine weitere Aktion: „Wir entscheiden jetzt über das Aufblühen der Wedemark im Herbst“. Diese Aktion wird von weiteren Plakaten sowie dem Verteilen von Postkarten mit Blumensamen begleitet. Damit wirbt „zusammen-wedemark“ für die weitere Unterstützung. Denn trotz der Lockerungen ist die wirtschaftlich Lage für viele Unternehmen weiterhin angespannt.Die Postkarten mit den Blumensamentütchen wird es kostenfrei bei unterschiedlichen Unternehmen in der Wedemark für ihre Kunden geben. „Wie bei einer Blumenwiese, sähen wir heute die Samen – das schöne Ergebnis wird aber erst später sichtbar. So sehen wir analog auch die Unterstützung für die lokalen Betriebe,“ erläutert das Team die neue Aktion. „Denn nur, wenn wir uns heute weiterhin dem Motto „Zusammenhalten – Betriebe vor Ort unterstützen“ widmen, dann können wir auch in unserer Unternehmenslandschaft das Aufblühen zu einem späteren Zeitpunkt erleben. Und das wird das Leben und unseren Alltag in der Wedemark zukunftsgerichtet bereichern.“ Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, diese Blumensamen jetzt zu sähen, als Zeichen, dass die Wedemark im Herbst wieder aufblühen kann.Das Team von „zusammen-wedemark“ dankt allen Bürgerinnen und Bürgern, die die lokalen Unternehmen unterstützen. Besonderer Dank gilt erneut der Firma Reklame Fricke sowie Autohaus Ernst Lindmüller für das kostenfreie zur Verfügung stellen der Plakatwände sowie der Erlebnisgärtnerei Borgas für die Unterstützung bei den Blumensamen.