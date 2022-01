Das Erzbergwerk Brelinger Berg

Das Erzvorkommen, eine sogenannte Eisenerz-Trümmerlagerstätte von Brauneisenerz, das mit Eisenerzgeröllen durchsetzt ist, liegt unter einer rund 2 m mächtigen Deckschicht. Mit 53% Eisen- und 6,8% Mangananteil gibt es ansehnliche Qualitäten, mit denen das Vorkommen damals grundsätzlich als abbauwürdig eingeschätzt wurde. Zum Vergleich: Die bis in die 1980er Jahre im Salzgittergebiet abgebauten Eisenerze hatten mit gerade einmal 35% bis 40% einen geringeren Eisengehalt. Auch aufgrund ihres hohen Anteils an Kieselsäure kam die industrielle Verhüttung der Salzgittererze damals noch nicht in Betracht. Die begann dort erst 1939.Anfang der 1920er Jahre ist von Ibsingen bis Oegenbostel auf rund 3,5 km Länge und rund 1 km Breite parallel zur Oegenbosteler Straße und dann nach Südosten abknickend eine Fläche von rund 21 ha abgesteckt worden, auf welcher der Abbau der hier mit einer Mächtigkeit von rund 1 m vorkommenden Erze erwogen wurde. Wo es möglich war, sollte im Tagebau abgebaut werden und ansonsten mittels Stollen. Bei einem Gewicht von etwa 2,5 t pro cbm Eisenerz ging es um über 500.000 t, die hier hätten abgebaut werden können.Das Erz sollte damals mit Feldbahnloren zum nahegelegenen Bahnhof Elze/Benne-mühlen transportiert und dort auf Bahnwaggons umgeladen werden, die es dann zu Verhüttungsbetrieben an Rhein und Ruhr bringen sollten. Um sich ein Bild vom Umfang des Erzvorkommens zu machen, hilft folgende Rechnung: Wenn ein mit 50 t beladener Lorenzug täglich 2 Fuhren zum Bahnhof gebracht hätte, wäre das gesamte Vorkommen in rund 20 Jahre ausgebeutet worden.Neun Grundbesitzer waren damals von dem Vorhaben betroffen. Weil es aber mit ihnen nicht abgestimmt war, zeigten sie sich sehr aufgebracht. Ohne ihr Einverständ-nis waren bereits Bäume gefällt und Erkundungsbohrungen in Gestalt sogenannter Schürfschächte in Gang gesetzt worden. Die waren rund 3 m tief und hatten einen Durchmesser von 1,5 m. Von einer Sandgrube aus war auch schon ein Stollen in den Berg getrieben worden, der offenbar dem heimlichen Erzabbau diente. Die Betreiber des sich über mehrere Jahre hinziehenden Vorhabens wechselten im Laufe der Zeit. 1921 tritt eine Kommanditgesellschaft W. Schwien auf, 1922 Friedrich Hirsch, Conrad Decking, E. Carthaus und A. Graul, während 1927 die Niedersächsische Erz- und Erdölhandelsgesellschaft m.b.H. genannt wird.Um dem Treiben damals Einhalt zu gebieten, trafen sich die Geschädigten am 19.06.1923 zu einer Versammlung im Schmidtmann´schen Krug in Oegenbostel, um auszuloten, wie sie weiter vorgehen sollten. Es wurde eine Klage erwogen, in der sie den Raubbau auf ihren Flächen monierten und auch auf den nicht gesicherten und deshalb einsturzgefährdeten Stollen hinwiesen. Den bis dahin eingetretenen Scha-den bezifferten sie damals auf rund 1 Mio. Reichsmark – eine stolze Summe, die allerdings zu relativieren ist, da in Deutschland 1923 die Hyperinflation grassierte, die das Geld seinerzeit im Galopp entwertet hat.Nachdem man in Deutschland damals in anderen Gegenden ergiebigere und inso-fern abbauwürdigere Erzvorkommen gefunden hatte, die Verhüttungsprozesse optimiert worden waren und auch die Importe zugenommen hatten, hat man das Vorhaben, Erze am nördlichen Brelinger Berg abzubauen, schließlich aufgegeben.Eckhard Martens, Negenborn und Oliver Bohm, Brelingen