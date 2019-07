„Das ist Chemie“

Schüler der IGS unter den Besten beim Landeswettbewerb

Langenhagen. Kürzlich wurden Fabienna, Victoria, Louisa und Luisa Marie aus der Klasse 6.5 für ihre besonders guten Beiträge i.R. der Preisverleihung auf der IdeenExpo in Hannover geehrt – diesjähriges Thema des Wettbewerbs: „Chemie der Zaubermaler und des Tintenkillers“ .Die vier Schülerinnen haben in Partnerteams (Fabienna und Victoria, Louisa und Luisa Marie) intensiv neben der Schule an der Thematik gearbeitet. Ihre Arbeiten gehören zu den 57 Besten unter den 1.179 Teilnehmern in Niedersachsen und in der Laudatio durch den Wettbewerbsleiter, Matthias Lemmler, hieß es, dass die eingereichten Arbeiten nicht nur die Freude am Experiment selbst, sondern auch die Freude an der Gestaltung und der Präsentation der Ergebnisse sichtbar werden lassen. Die Dokumentation ihrer Arbeiten haben beide Teams mit dem PC erstellt, wobei die Protokolle der genau ausgeführten Experimente zusammen mit Fotos zu einem Dokument vereinigt wurden – ein schönes Beispiel dafür, wie Theorie aus dem Unterricht praktische Anwendung findet.Der Lohn für die vier jungen Experimentatorinnen war vielfältig: Freude und Spaß bei der Durchführung der Experimente, Erleben, dass sich Schwierigkeiten überwinden lassen und Erkennen, dass sich Leistung lohnt und zwar unabhängig von Noten oder der eigentlichen Preisverleihung. Die Einladung zur Preisverleihung auf der IdeenExpo Hannover verbunden mit einer kleinen Feierstunde und einem intensiven Rundgang über das Ausstellungsgelände, bei dem viel selbst probiert werden konnte, waren eine wunderbare Ergänzung. Dazu einen lasergravierten Löffelspatel, einen Büchergutschein sowie natürlich die Siegerurkunde.Im Rückblick der vier eine runde Sache – weitere Teilnahmen nicht ausgeschlossen. Apropos Teilnehmen, Luisa Marie ist bereits zum zweiten Mal dabei. Der Experimentalwettbewerb selbst steht unter der Schirmherrschaft des Niedersächsischen Kultusministers und wird unterstützt vom Verband der Chemischen Industrie, Landesverband Nord (VCI Nord). Auch der Lehrer der Schüler kann nur sagen, große Klasse, dass es solche Wettbewerbe gibt und einfach toll, dass Fabienna, Victoria, Louisa und Luisa Marie mitgemacht haben. Ein großer Dank geht an die Ausrichter für die Möglichkeit solcher Wettbewerbe und die Eltern, die vielfach unterstützt haben.Beim nächsten Durchgang im Herbst heißt es dann wieder: „Das ist Chemie".