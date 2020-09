Das „Kleine Abendgebet“ in Bissendorf wird fortgeführt

In den vergangenen Wochen hatten sich immer zwischen sechs und zwölf Besucher für das Gebet am Freitagabend eingefunden. Sind das nicht zu wenige, um ein solches Angebot aufrecht zu erhalten? In der Diskussion war man sich schnell einig, dass es von Anfang an nicht das Ziel war, eine weitere, große Veranstaltung stattfinden zu lassen. Im Mittelpunkt stand, dass in der Kirchengemeinde für andere Menschen gebetet wird. Auch die Sitzordnung beim „Kleinen Abendgebet“ macht das deutlich: Man trifft sich direkt im Altarraum der Kirche, dort stehen immer Stühle und Bänke bereit – mit Abstand, damit während des Gebetes die Mund-Nase-Masken abgelegt werden können.Das „Kleine Abendgebet“ wurde von der Kirchengemeinde Mitte März unter dem Eindruck der Corona-Pandemie begonnen. „Wir wollten in diesen Tagen einfach gemeinsam beten. Menschen sind in den Turmraum gekommen, haben dort Kerzen entzündet oder ihre Gedanken im ausliegenden Besucherbuch hinterlassen“, blickt Pastor Thorsten Buck zurück. Anfangs traf sich ein kleiner Kreis jeden Abend in der Michaeliskirche. Als dann die Kontaktbeschränkungen zu beachten waren, feierte immer eine Person stellvertretend für die anderen das Gebet, wer mochte, konnte um das Entzünden einer Kerze bitten. Seit Mitte Mai konnten dann auch wieder Besucher zum „Kleinen Abendgebet“ kommen. So waren in den letzten Monaten mehr als 20 Ehrenamtliche an der Gestaltung dieser kurzen Andachten beteiligt. Jetzt soll das Gebet also immer freitags fortgesetzt werden.