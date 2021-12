Der Förderverein der Grundschule Elze blickt zurück

Zum Ende des Schuljahres 2020/2021 konnte eine nahezu normale Abschlussfeier der vierten Klassen unter freiem Himmel stattfinden. Der Flashmob zu dem Song Jerusalema war bewegend und befreiend zugleich, alle waren sichtlich erleichtert und tanzten ausgelassen mit. Nach den Sommerferien starteten alle Kinder in Präsenz. Zwar hieß es ´jeden Tag testen` und Maske tragen, aber alle waren glücklich im Klassenverband zusammen zu sein. Erneut musste auf das bewährte Einschulungs-Café verzichtet werden, stattdessen verlief die Einschulung wie im letzten Jahr: Es gab wieder einen Einschulungsgottesdienst, die drei Klassen wurden in einer kleinen Einschulungsveranstaltung separat eingeschult, es wurden erste Klassenfotos gemacht und die Kinder lernten ihren Klassenraum und ihre Lehrerinnen kennen. Kleine Gruppen aus Erstklässlern, Eltern, Großeltern und Freunden verteilten sich rund um die Schule und genossen den Moment. Es wurde mit einem Gläschen angestoßen, erste Fotos wurden gemacht, einige davon sogar auf der alten Schulbank, die sonst das Foyer der Schule ziert. In den Gesichtern der Kinder konnte man sehen, dass sie glücklich waren.Auch wenn vieles sich in den letzten Jahren geändert hat, an einer Tradition wird festgehalten: die Einschulungstaschen. Für den Inhalt der Taschen sorgten dieses Jahr zahlreiche Elzer Firmen. Ein großes Dankschön geht an Müller & Partner für die tollen gelben Warnwesten, Landschlachterei Dettmers für die Brotdosen gefüllt mit Traubenzucker der Elzer Apotheke, HelpNow24 für den Radiergummi und das Lineal, aneinen unbekannten Elzer Bürger für ein Lesezeichen und die Sparkasse Hannover für die Spardose.Das neue Schuljahr startete für die Kinder wie gewohnt. Doch Ende September gab es ein großes Ereignis: Frau Jassens hat die Grundschule Elze nach 26 Jahren verlassen und ist in den Ruhestand gegangen. Ein Blumenmeer zierte an diesem Tag die Tür zu ihrem Büro. Herr Keener wird fortan das Schulsekretariat übernehmen.In den letzten Monaten konnten die Kinder verfolgen, wie die Schule immer bunter wurde: Nachdem einige Wände seit ein paar Jahren schon farbig sind, zieren nun auch selbst gestaltete Wandbilder die Seite zwischenSchulsekretariat und dem neuen Lehrerzimmer. Ute Heitland hat mit Kindern des dritten und vierten Jahrgangs (Schuljahr 20/21) diese Wandreliefs entworfen und umgesetzt. Unter dem Projektnamen ´Fantastische Räume-Wir verschönern unsere Schule` hat sich der Fördervereinbei ´TUI Teamwork for kids` beworben und waren im Kreis der Auserwählten. Mit dieser Initiative unterstützt die TUI Stiftung Kinder – und Jugendprojekte, in denen sich MitarbeiterInnen der TUI engagieren.Außerdem konnte der Förderverein die Sparkasse Hannover als Unterstützer und Förderer gewinnen: Altes Spielzeug war abgenutzt, kaputt und es brachte gar keine Freude mehr damit zu spielen. Kurzerhand konnte so eine große Anzahl an unterschiedlichen Spielsachen für den Pausenhof angeschafft werden.Sollten demnächst nicht Spielsachen kaputt gehen, sondern Bastelmaterialien verbraucht sein, steht dem Förderverein der Gutschein zu Verfügung, den er vor einigen Wochen beim Gewinnspiel der Sb-Halle (Sb Lüning) gewonnen hat.Auch dieses Jahr ist weihnachtliche Stimmung in die Schule eingezogen: Ende November fand der Basteltag der Schule statt. Es gab statt ´Kekse backen` eine Überraschung von den pädagogischen Mitarbeiterinnen der Schule, Frau Boyemann und Frau Müller-Thanisch: Waffelduft zog durch die ganze Schule. Herrlich wie das duftet. Am 6. Dezember überraschte der Nikolaus die Kinder und stellte eine Überraschung auf jeden Platz. Die Süßigkeiten wurden teilweise sofort verputzt, so dass nur noch das Lesezeichen den Weg nach Hause schaffte. Der obligatorische Weihnachtsbaum schmückt die Eingangshalle der Schule. Groß und perfekt gewachsen ist er. Wie auch im letzten Jahr danken wir der Firma Scheffel für die Spende des Baumes. Spende ist das passende Stichwort: Vor ein paar Tagen traf eine Spende der Firma Jennert GmbH beim Förderverein ein, dessen Vorstand sich sehr über die vorweihnachtliche Überraschung gefreut hat. Auch wenn vieles nicht stattfinden konnte, ist es ein kleiner Erfolg, dass wir die Bücherei vor Kurzem wieder öffnen konnten. Immer freitags sind alle Kinder willkommen, auch im neuen Jahr.