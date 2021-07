Der „Grüne Faden für Bissendorf“

Mitreden und Mitmachen auf dem Wedemärker Landmarkt

Bissendorf. Warum ist Klimaschutz für die Wedemärkerinnen und Wedemärker wichtig? Welchen (kleinen) Beitrag leisten Einzelpersonen schon jetzt zum Klimaschutz und was wünschen sie sich für die Wedemark? Darum geht es am Donnerstag, 15. Juli, ab 14 Uhr an einem Infostand auf dem Wedemärker Landmarkt auf dem Amtshof in Bissendorf. Gemeinsam laden dort die Gemeindeverwaltung Wedemark und die Klimaschutzagentur Region Hannover zum direkten Dialog ein. Diese Austauschmöglichkeit für WedemärkerBürgerinnen und Bürger ist Teil der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Quartierskonzept „GrünerFaden für Bissendorf“. Die Besucher des Landmarkts können an Stellwänden Fragen zu den Themen Klimaschutz, Energiewende und Mobilität beantworten. Erwünscht sind eigeneIdeen, Meinungen, Hinweise und Beiträge, die aufgeschrieben werden können. Auch stehendie Projektverantwortlichen für Gespräche bereit. Auf den gemeinsamen Austausch freuensich Antonia Hingler als Wirtschaftsförderin der Gemeinde sowie Benjamin Dinkel und IrinaReeker von der Klimaschutzagentur. Die Veranstaltung ergänzt die Veranstaltungsreihe imRahmen des Quartierskonzepts, die bisher nur digital stattgefunden hat.