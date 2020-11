Der NABU-Fotokalender ist da

Die schönsten Fotos von Landschaften, Pflanzen und Tieren

Wedemark. Auch für das kommende Jahr gibt es vom NABU Wedemark wieder einen exklusiven Kalender im A3 Format. Aus zahlreichen Einsendungen wurden die 13 passendsten und schönsten Fotos von Landschaften, Pflanzen und Tieren in der Wedemark ausgewählt – ein echter Hingucker. Der Jahresbegleiter 2021 kann ab sofort für nur 9,90 Euro in der Buchhandlung von Hirschheydt (Mellendorf), im Biohof Rotermund Hemme (Brelingen) und bei Bücher am Markt (Bissendorf) erworben werden. Wie die vorherigen Kalender auch, erfolgte der klimaneutrale Druck durch das Umweltdruckhaus Hannover auf 100% Altpapier, welches FSC zertifiziert und sowohl mit dem Blauen Engel, als auch mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet ist. Ob als Geschenk oder für den Eigenbedarf: Der limitierte Kalender gibt wieder wundervolle Einblicken in die verschiedenen Facetten der Wedemark.