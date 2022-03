Arne Kolf und Mila setzten sich in Quakenbrück durch

Als Niedersachsenmeister in Dogscooter hat Arne Kolf aus Elze-Bennemühlen, der fürden Verein AC Aller-Leine startet, sich mit seiner Magyar-Vizsla-Mix-Hündin Mila für die deutsche Meisterschaften (BSP - Bundessiegerprüfung von der DVG) qualifiziert. Diese fand in Quakenbrück statt. Dort schafften sie es in ihrer Altersgruppe auf den ersten Platz und wurden somit deutscher Meister im Dogscooter. Das ist Zughundesport mit dem Tretroller.