Diana ist besonders lieb

ITV Grenzenlos sucht neues Zuhause für Hündin

Schwarmstedt. Diana hat eine traurige Geschichte. Sie hatte in Rumänien lange Zeit ein Zuhause, aber ihr altes Frauchen ist verstorben. Sie wurde erst ein paar Tage danach aufgefunden. Diana hat diese Zeit alleine mit ihrer toten Besitzerin verbracht, bevor sie ins Tierheim von Sisterea in Rumänien kam. Sie war die erste Zeit im Tierheim sehr durcheinander. Danach hat sie sich gut eingelebt. Seit dem 11.09. ist die wuschelige Hündin beim ITV Grenzenlos im "Gasthaus für Tiere" in Essel und wartet auf ihre Familie. Diana ist sehr aufgeschlossen, freundlich und Menschen bezogen. Sie freut sich über Besuch, liebt Leckerlis und möchte gern gestreichelt werden. Die hübsche Hündin hat eine ausgeglichene ruhige Art. Sie eignet sich für Menschen, die einen Garten haben und mit ihr gern spazieren gehen. Sie ist auch fröhlich und springt und spielt gern . Sie sollte deshalb auch Abwechslung haben. Diana ist eine selbstbewusste und aufmerksame Hündin. Als Hirtenhund- Mischling braucht sie eine eindeutige Führung. Sie geht bereits sehr gut an der Leine und akzeptiert das Geschirr. Diana versteht sich gut mit Kindern. Sie hat sich geduldig und ohne ein Zeichen von Angst oder Aggression von vielen Kindern einer Klasse von Erstklässlern streicheln lassen. Die ca. 15 Mädchen und Jungen konnten sich ihr ohne Probleme nähern und sie berühren. Als es ihr dann doch zu viel wurde, hat sie nur den Kopf zur Seite gedreht und ist einen Schritt zurück gegangen. Diana ist eine sehr sympathische und anhängliche Hündin, die für ein neues schönes Zuhause sehr dankbar wäre. Sie ist gechipt, geimpft und kastriert. Die Hündin ist im Februar 2013 geboren (sie scheint jünger zu ein) , seit August 2020 im Tierheim und ca. 52 cm groß. Vor der Ausreise bekam sie einen Blutschnelltest mit negativem Ergebnis. Interessenten für Diana melden sich unter Telefon (05071) 41 26 oder (01 62) 9 80 94 98.