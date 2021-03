Die Heide wird digital

Eine funktionierende IT ist heute existenziell

Schwarmstedt. Von IT wollen die meisten enau eins: Sie soll funktionieren – am besten sogar noch fehlerfrei. Was für Privatpersonen Alltagserleichterung ist, ist für die Mehrheit der Unternehmen heute existenziell, insbesondere, wenn es um sensible Bereiche wie den Gesundheitssektor geht. Patrick Ruc, Thomas Altmann und Jan-Cedric Volbers sind die Begründer der HeideCloud, einer hochqualifizierten Mischung aus IT-Dienstleistung, Agentur und Medizintechnik, die nicht nur die Hürden, sondern in erster Linie die Chancen der Digitalisierung erkennt. „Wir kommen alle aus dem Krankenhausumfeld und verfügen über ein Gespür und das entsprechende Knowhow für die besonderen Anforderungen im Gesundheitswesen“, erklärt Jan-Cedric Volbers, Consultant für Digitale Prozessoptimierung. „Die Möglichkeiten, Abläufe in Arztpraxen und Krankenhäusern zu digitalisieren und damit vieles zu vereinfachen, sind nahezu grenzenlos, wenn man weiß, worauf es ankommt“.Da mit Neuerungen auch Unsicherheiten einhergehen, steht die IT-Sicherheit immer im Fokus. Das hat nun auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) bewegt, eine Sicherheitsrichtlinie für alle Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten zu verabschieden. „Kurz gesagt geht es in der Richtlinie darum, die sensiblen Daten der Patienten vor unbefugtem Zugriff oder Missbrauch zu schützen. Die geforderten Maßnahmen betreffen alle Bestandteile der IT-Umgebung einer Praxis. Zudem ist keine Zeit zu verlieren, die erste Frist läuft bereits am 01. April 2021 ab “, sagt Patrick Ruc, der Sicherheitsexperte des Trios. Volbers ergänzt: „Wir sind stolz, dass Herr Ruc bereits erfolgreich durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung nach § 75B Abs. 5 SGB V zertifiziert wurde und wir nachweislich die Ärzte der Region professionell beraten können.“ Wer den spezialisierten Bereich des Gesundheitswesens mit den extremen Ansprüchen an IT- Sicherheit, Datenschutz und Leistungsfähigkeit meistert, kann auch im Business-Sektor hohe Standards garantieren. HeideCloud schafft digitale Perspektiven da, wo sie vorher niemand gesehen hat.Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.heide.cloud, E-Mail info@heide.cloud oder Telefon (0 50 71) 78 21 987.