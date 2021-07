Digitaler Austausch: Wie bewegt sich die Wedemark?

Öffentlichkeitsdialog zu einem klimaschonenden Pkw-Verkehr in der Gemeinde

Wedemark. Welche Möglichkeiten gibt es, den Pkw-Verkehr in der Wedemark klimaschonender zu gestalten und dabei auch weiterhin individuelle Mobilitätsbedürfnisse zu bedienen? Darum geht es in einer digitalen Dialogveranstaltung am Dienstag, 13. Juli, ab 18.30 Uhr, zu der die Gemeindeverwaltung Wedemark und die Klimaschutzagentur Region Hannover einladen. Der digitale Austausch für Wedemärker Bürgerinnen und Bürger ist Teil der Beteiligungsreihe zum Quartierskonzept „Grüner Faden für Bissendorf“.Die Teilnehmenden erfahren unter anderem mehr über das Projekt „Mobilität. Energie. Wedemark“ der Gemeindeverwaltung, kurz MoEWe. In diesem wird nach einem bedarfsgerecht gestaltbaren Mobilitätsangebot für die Wedemärker Verkehrsteilnehmenden gefragt und nach Wegen gesucht, die öffentliche Ladeinfrastruktur in der Gemeinde zu erweitern. Auch Carsharing, die gemeinschaftliche Autonutzung als moderne Mobilitätsalternative, und seine verschiedenen Möglichkeiten sind ein Thema des Abends. Mit dabei sind unter anderen Anne-Kathrin Kracke von der Freiwilligenagentur Wedemark und René Rakebrandt als Umweltschutzbeauftragter für das MoEWe-Projekt sowie Antonia Hingler als Wirtschaftsförderin der Gemeinde. Der anschließende offene Dialog bietet Raum für Fragen, Anregungen und eigene Vorschläge.Die Teilnahme ist kostenlos und läuft über die Plattform Zoom. Die Zugangsdaten stehen auf www.wirimklimalog.de. Dort gibt es nach der Veranstaltung die Beiträge zum Download. Für Fragen steht Irina Reeker von der Klimaschutzagentur zur Verfügung, Tel.: 0511 220022-79.