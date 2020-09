Digitaler Infoabend der Realschule

90 Familien schalteten sich live von Zuhause zu

Wedemark. In diesem Jahr konnte aufgrund der Corona-Pandemie der Infoabend der weiterführenden Schulen in der Wedemark erstmals nicht im Forum auf dem Campus W vor interessierten Eltern der 4. Klässler stattfinden. Die Realschule entschied sich daher, das Konferenztool „GoToWebinar“ einzusetzen, um die Grundschuleltern mit ihren Kindern von zu Hause aus über das pädagogische Konzept zu informieren. So begrüßte der Schuleiter Jens Szabo am Mittwochabend pünktlich um 18 Uhr fast 90 live zugeschaltete Familien vor ihren heimischen PCs, Laptops, Tablets oder auch einfach nur am Handy.In einer kurzweiligen Präsentation stellte der Schulleiter verschiedene Bereiche der Realschule vor. Ein großer Schwerpunkt lag dabei auf der digitalen Ausstattung der iPad-Schule. Interessierte Eltern, die nicht an der Online-Veranstaltung teilnehmen konnten, können sich auf der Homepage der Schule (www.realschule-wedemark.de) über das Schulkonzept und die Einsatz der iPads im Unterricht ausführlich informieren.