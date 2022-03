Digitaler Tag der offenen Tür am GM

Die Schule zählte in den ersten zwölf Stunden nach Start des digitalen Angebots mehr als 500 Klicks auf der schuleigenen Homepage. Erreichen konnte man das Gymnasium auch über den schuleigenen YouTube-Kanal. „Die Arbeit, die wir in dieses Projekt investiert haben, hat sich gelohnt. Einzelne Videos haben sich mehr als 150 Personen angeschaut.“ Und auch die Webinare, die am Freitag live besucht werden konnten, stießen auf großes Interesse. „Wir können es kaum erwarten, uns im Mai bei Ihnen anzumelden“, so der Kommentar einer Besucherin. „Ich bin dankbar, dass sich so viele Kolleginnen und Kollegen, Schüler und Eltern engagiert haben, auch wenn ich unsere Schule natürlich lieber persönlich und vor Ort vorgestellt hätte“, meinte die Schulleiterin nach der Veranstaltung.