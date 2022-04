Dirk Jonas wird Superintendent

„Ich möchte einfach nur ‚Danke‘ sagen“, betonte auch Regionalbischöfin Dr. Petra Bahr, die das Bewerbungsverfahren und die Wahl begleitet hatte. „Dank an den, der es geworden ist, und Dank an den, der es auch hätte werden können.“ Einen großen Dank richtete sie auch an den Wahlausschuss, der in intensiver Arbeit und hochvertraulich das Verfahren geführt habe: „Ich habe das mit großer Freude begleitet.“ Dirk Jonas selbst nahm im Anschluss an seine Wahl zahlreiche Glückwünsche aus den Reihen der Kirchenkreissynode entgegen. „Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit und darauf, Ihren Kirchenkreis genauer kennenzulernen“, sagte er und dankte seinem Mitbewerber für den freundlichen und entspannten Umgang miteinander. Voraussichtlich zum 1. September wird Dirk Jonas sein neues Amt antreten. Er folgt damit auf Holger Grünjes, der den Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen acht Jahre lang als Superintendent geleitet hatte und im vergangenen Dezember in den Ruhestand verabschiedet worden war. Seither führt Pastor Rainer Müller-Jödicke aus Engelbostel als Stellvertreter die Amtsgeschäfte.