Diskussion war sehr vielseitig

Gemeindedirektor berichtet aus dem Rat Buchholz

Marklendorf. In der letzten Ausgabe wurde aus Sicht der CDU im Gemeinderat Buchholz über die Ratssitzung in Marklendorf berichtet. Gemeindedirektor Björn Gehrs stellt klar, dass es sich bei diesem Bericht nicht um einen Bericht der Gemeinde handelt. In der Ratssitzung ging es in einer offenen Diskussion um die Neugestaltung des Geländes am Marklendorfer Dorfgemeinschaftshaus. Hierzu wurden die Feuerwehr und der Schützenverein, aber auch alle Bürger öffentlich eingeladen, um ihre Vorstellungen und Wünsche einzubringen, so Gehrs. Hierbei sei es nicht nur um die auch von Vereinen und Dorfgemeinschaft gewünschte und vorgeschlagene Grillhütte, sondern um viele weitere Punkte, zum Beispiel darum, wie Parkplätze angelegt werden, wo Kinder spielen können, welche Freizeitmöglichkeiten noch zu einem Dorfplatz gehören, ob und wo Bäume gepflanzt werden sollen, wie die Marklendorfer Feuerwehr dort am besten üben kann, wo Holz für das Osterfeuer gelagert werden kann. Es wurden einige Vorschläge angenommen, andere verworfen, wie dies bei einer offenen Diskussion üblich ist. Das Vorhaben befinde sich weiterhin im Entwurfsstadium. Über die endgültige Ausgestaltung wird der Rat demnächst beschließen, so Gehrs. Sein Hinweis habe auch einen rechtlichen Hintergrund. Über Angelegenheiten der Kommune, wie Beschlüsse des Rates, informiere nach der Niedersächsischen Kommunalverfassung ausschließlich der Hauptverwaltungsbeamte die Öffentlichkeit.