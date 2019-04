Diskussionsveranstaltung zur Gewerbeentwicklung

Bürgermeister und Wirtschaftsförderin laden ins Forum ein

Wedemark. Gutes bewahren – Zukunft entwickeln! Wie gestalten wir die Arbeit (swelt) von und für uns in der Wedemark? Um diese Frage geht es in einer Veranstaltung am Dienstag, 7. Mai. Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in der Wedemark ist ungebrochen groß, das derzeitige Angebot sehr beschränkt. Wie soll sich die Wedemark verträglich weiterentwickeln? Die Gemeindeverwaltung lädt ein zu der Beteiligungsveranstaltung am Dienstag, 7. Mai, um 18.30 in das Forum des Campus W, Fritz-Sennheiser-Platz 2-3.Unternehmen in der Wedemark und auch aus Nachbarkommunen suchen Flächen, um gesund weiter zu wachsen. Aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selber gestalten die Arbeitswelt und können vom Wachstum profitieren. Sei es, weil sich die Entwicklungschancen im bestehenden Unternehmen verbessern, oder weil ein neues oder wachsendes Unternehmen zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort bietet. Unsere Gemeinde mit ihren Ortsteilen entwickelt sich weiter. Mit dem Gemeindeentwicklungsplan wurden für diese Entwicklung erste Weichenstellungen in einem umfangreichen Beteiligungsprozess erarbeitet und politisch beschlossen.Am 7. Mai wird im Forum des Schulzentrums über die weitere Zukunft der Arbeitswelt in unserer Gemeinde diskutiert. Wie hängen Gewerbeentwicklung, Arbeitsplatzangebot und Lebensqualität zusammen? Bürgermeister Helge Zychlinski, die Wirtschaftsförderin Antonia Hingler und weitere Gemeindemitarbeiter wollen mit Bürgerinnen und Bürgern dazu ins Gespräch kommen. Neben Bürgermeister Helge Zychlinski werden Wedemärker Unternehmerinnen und Unternehmer über die wirtschaftliche Entwicklung in unserer Gemeinde sprechen. Danach stehen die Verwaltungsmitarbeiter auf vier Themeninseln Rede und Antwort und nehmen Anregungen und Hinweise mit ins Rathaus. Die Verabschiedung durch den Bürgermeister ist für 21 Uhr geplant. Das Anmeldeformular für die Veranstaltung finden Interessierte unter www.wedemark.de/entwickeln.