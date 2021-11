DLRG baut Rettungseinheit mit Einsatz-Drohne auf

Projekt findet viel Zuspruch

Wedemark. Die DLRG-Ortsgruppe Wedemark konnte nach über einem Jahr Planung die Einsatzbereitschaft ihrer Drohnen-Einheit am 1. August aufnehmen. In vielen Trainings- und Übungsstunden konnten die Wasserretter mit Sitz in Mellendorf innerhalb kürzester Zeit eine Mannschaft von insgesamt 13 Piloten und Anwärtern aufstellen. Unter der gemeinsamen Leitung von Steffen Kutza, Raffael Sachse und Thorsten Dösselmann finden regelmäßige Ausbildungsveranstaltungen statt. Im Ernstfall werden die Retter über die Leitstelle der Feuerwehr alarmiert und sind nach spätestens 30 Minuten voll einsatzbereit an der Einsatzstelle. Die Möglichkeiten ihrer Unterstützung im Einsatzfall sinddabei recht weit gefasst. „Wir können mit unserer Wärmebildkamera zum Beispiel die Feuerwehr bei Bränden unterstützen, aber auch eine Personensuche ist problemlos umsetzbar“ berichtet Raffael Sachse, Ausbildungsleiter der DLRG Ortsgruppe.Für die Einsatzbereitschaft wurde eigens das Einsatzfahrzeug umgerüstet, so dass die Drohne samt Leitzentrale darin Platz finden. Die professionelle Drohne kann für jeden denkbaren Einsatz umgerüstet werden, neben zwei fest verbauten Kameras kann ein heller Scheinwerfer aus bis zu 30 Metern Höhe ein großes Areal ausleuchten und ein Lautsprecher kann die Kommunikation zu abgeschnittenen Personen herstellen. Um die Einsatzdrohne überhaupt fliegen zu dürfen, benötigen alle Piloten einen Europäischen Drohnen-Führerschein und eine Zusatzausbildung für das Fliegen unter Einsatzbedingungen. Hierfür bietet die Ortsgruppe erfahrenen Steuerern aber auch Neulingen spannende und interessante Ausbildungs-Einheiten an, die sich vom Hindernis-Parcours über Tag-und Nachtflüge bis zur Funkausbildung und Einsatztaktiken strecken.Mit dieser Drohnen-Einheit hat die Wedemärker DLRG neben der Wasserrettung und der Ausbildung von Sanitätern ein weiteres, hoch spannendes Projekt auf die Beine gestellt, das auch auf Seiten der Feuerwehr Wedemark viel Zuspruch findet. Auch Gespräche mit der Leitung des Polizei-Kommissariats in Mellendorf haben bereits stattgefunden. Interessenten, die an der Ausbildung teilnehmen wollen oder einfach mal hineinschnuppern wollen, können sich bei den Ausbildern unter der E-Mail-Adresse uas@wedemark.dlrg.de melden.