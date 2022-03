Dorian hatte ein böses Herrchen

ITV sucht ein neues Zuhause für kleinen Rüden

Schwarmstedt. Dorian hatte in Rumänien einen Alkoholiker mit psychischen Problemen als Besitzer. Er schlug den Hund und ließ ihn fast verhungern. Im Februar 2022 wurde der Hund im Tierheim von SOS Dogs in Sisterea aufgenommen. Seit dem Seit dem 19. März ist Dorian in Deutschland auf einer Pflegestelle des ITV Grenzenlos in Ehlershausen. Der hübsche, cremeweiße Rüde hat sich dort schnell eingelebt. Dorian ist sehr lieb und zutraulich zu seinem Pflegefrauchen, bei Fremden ist er noch etwas zurückhaltend. Er liebt es spazieren zu gehen, von all den neuen Eindrücken ist er jedoch noch etwas aufgeregt. Er ist dabei aber freundlich und geht auch recht gut an der Leine. Dorian ist bereits stubenrein, schläft nachts durch und kann auch einige Zeit allein bleiben. Mit den vier Hunden auf der Pflegestelle versteht er sich gut. Ein weiterer Hund im neuen Zuhause wäre schön für ihn, ist aber keine Bedingung. Kinder sollten schon vernünftiger sein, da Dorian noch etwas unsicher ist.Er braucht Menschen mit Geduld und Verständnis. Er hat noch viel nachzuholen und muss auch noch einiges lernen. Der hübsche Kerl ist ein Goldschatz und verdient ein tolles Zuhause. Dorian ist im Juni 2018 geboren und 44 Zentimeter groß. Er ist kastriert, gechipt und geimpft. Vor der Ausreise bekam er noch einen Blutschnelltest mit negativem Ergebnis. Er befindet sich auf einer Pflegestelle des ITV Grenzenlos in Burgdorf. Wer den netten Hund kennenlernen möchte, meldet sich unter der Nummer (0 50 85) 95 51 71.