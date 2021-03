Drei fröhliche Gewinner bei Edeka Lüders

Große Resonanz auf Kundenumfrage in den Filialen

Elze/Wennebostel. Die Firma Edeka Lüders hat in Ihren Filialen ein Kundenumfrage gestartet und war freudig überrascht über die rege Teilnahme der Kunden und die vielen tollen Anregungen, die sie auf diesem Wege erhalten hat. „Es gab viele, ehrliche und positive Anmerkungen über den Marktbereich und viel Lob für unser freundliches Personal, aber auch durchaus den einen oder anderen Kritikpunkt, der uns auf diesem Wege erreicht hat. Und gerade diese gibt uns die Möglichkeit, an diesen Punkten aktiv etwas zu ändern und für unsere Kunden immer wieder einen kleinen Schritt besser zu werden“, sagte Michael Schulte, Marktleiter der Wennebosteler Filiale. Die Familie Lüders und Ihre Mitarbeiter bedanken sich recht herzlich bei Ihren Kunden für die rege Teilnahme und die Offenheit in den Antworten und haben aus den Teilnehmern pro Markt einen Gewinner gezogen: Mitja Markert in Elze, Helga tänzer in Wennebostel und Reik Müller in Burgwedel. Die drei Gewinner erhielten die versprochenen Präsentkörbe im jeweiligen Markt und freuten sich riesig.