Dringend ein Zuhause gesucht

Hardy ist ein zierlicher kleiner Rüde

Schwarmstedt. Hardy lief einige Tage lang als junger verlassener Hund durch die Straßen von Kosice/ Slowakei. Er hatte großes Glück, dass tierfreundliche Menschen ihn aufgriffen und ins Tierheim brachten. Er kam ins Partner-Tierheim des ITV Grenzenlos , hat sich dort erholt und wird gut behandelt. Er war ein Jahr dort und hat sich zu einem niedlichen und freundlichen Rüden entwickelt. Er liebt die Menschen. Er spielt schön mit Kindern und auch mit den anderen Hunden. Hardy kam durch den ITV Grenzenlos am 14. August nach Deutschland und befindet sich jetzt im ¡Gasthaus für Tiere“ in Schwarmstedt-Essel. Hardy ist als Junghund, geboren Mitte 2017, aktiv und neugierig. Er braucht Beschäftigung und Zuwendung. Und natürlich fehlt ihm noch die Erziehung. Der Besuch einer Hundeschule ist zu empfehlen. An der Leine geht er schon sehr gut. Im Übrigen ist er ein eher bescheidener und nicht aufdringlicher Rüde, der keinen Ärger und nichts kaputt macht, sondern nur geliebt werden möchte. Er ist 42 Zentimeter groß, geimpft, gechipt und kastriert. Vor seiner Ausreise bekam er einen Blutsschnelltest gegen die dort vorkommenden Reisekrankheiten. Das Ergebnis ist negativ. Interessenten melden sich unter Telefon ( 0 50 71) 41 26 oder (0162) 9 80 94 98.