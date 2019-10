EDEKA Lüders erweitert Service

Endlich wieder frische Brötchen in Elze

Elze (er). Auf vielfachen Wunsch der Elzer EDEKA Lüders Kunden gibt es jetzt wieder sonntags frische Brötchen, Brot und Kuchen. Die Türen werden von 08:00 bis 11:00 Uhr für den Einkauf in der Lüders Backstube geöffnet um die Kunden mit frischen, vor Ort gebackenen Backwerken zu versorgen. Knusprige Sonntagsbrötchen, Croissants und Brot werden in großer Auswahl angeboten. Außerdem lässt das Kuchenangebot für den Sonntagnachmittag keine Wünsche offen.Für den Sonntagsverkauf wurden fünf muntere Mitarbeiter eingestellt, die sich auf die Wedemärker Kunden freuen. An den nächsten zwei Sonntagen bekommt jeder Kunde zum Einkauf ein Sonntagsbrötchen geschenkt! Abteilungsleiterin Denise Berger verrät: "Wir nehmen zusätzlich gern Vorbestellungen entgegen." Auch Inhaber Uwe-Karten Lüders freut sich auf den Besuch der Kunden in der Backstube.