Ein schönes Zuhause für Robby

ITV Grenzenlos: Liebenswerter Rüde ist sanft und unaufdringlich

Schwarmstedt. Robby kam im Jahr 2014 zusammen mit mehrere Hunden nach Sisterea aus der Tötungsstation in Targu-Jiu. Seitdem lebte er im "Offenen Tierheim".Obwohl Robby ein lieber sanfter und unaufdringlicher Hund ist, hat er es nicht geschafft, ein Zuhause zu finden. Er hatte sich mit dem Leben im Tierheim, wo es für jeden Hund nur eine Hütte und kaum Streicheleinheiten gibt, arrangiert. Das muss und sollte aber nicht so bleiben. Robby kam jetzt zum ITV Grenzenlos nach Deutschland und befindet sich jetzt in einer Pflegestelle in Wahlstorf, Schleswig-Holstein.Robby ist ein liebenswerter selbstbewusster Rüde, der sich über jede Aufmerksamkeit, die man ihm schenkt, freut. Er ist sehr verschmust. Mit den anderen sechs Hunden in der Pflegestelle und einem 17-jährigen Kater verträgt er sich blendend, weil er ausgeglichen ist und immer ruhig, brav und gelassen bleibt. Er vermeidet Ärger, ist friedlich und verdient endlich ein warmes freundliches Zuhause, wo er verwöhnt und auf jeden Fall geliebt wird. In der Pflegestelle liebt er den großen Garten, wo er schon Lieblingsplätze im Schatten und Erdlöcher der anderen Hunde zum Ausruhen gefunden hat.Robby geht ruhig an der Leine, muss aber für längere Spaziergänge noch Muskeln aufbauen. Motorradfahrer mag er nicht, die würde er verfolgen.Robby ist stubenrein, kann kurze Zeit allein bleiben und bewacht sein Territorium. Er schlägt dann an, ohne lange zu bellen. Er liebt Futter über alles - man sieht es. Vorteilhaft ist, dass man ihn mit Leckerlis bestechen kann.Robby ist etwa im April 2010 geboren und 47 Zentimeter groß. Er hat ein traumhaft freundliches Wesen und ist sehr anhänglich. Er wurde geimpft, gechipt und kastriert. Vor seiner Ausreise bekam er einen Bluttest mit negativem Ergebnis. Robby eignet sich für jede Familie, schätzt ein weiches Plätzchen zum Schlafen und fügt sich gut und schnell in eine neue Situation ein. Wenn sich jemand für ihn interessiert, rufen Sie bitte an unter: 04526 – 339498