Ein Zeichen für den Frieden

Caspar & Dasespendet Hilfsgüter für die Ukraine

Mellendorf. Auch Caspar und Dase möchte den Menschen in der Ukraine helfen und so ist der Pflegedienst dem Aufruf aus Wennebostel, die Ukraine mit Sachspenden zu unterstützen, sehr gerne nachgekommen. Neben Hygieneartikeln, Einweghandschuhen und Verbandsmaterial spendete Caspar & Dase 30 Solar-Powerbanks. Auch konnte der Pflegedienst mit beim Transport der Hilfsgüter helfen. „Gerade in dieser schwierigen und bedrohlichen Zeit, zieht Wirtschaft und Ehrenamt mal wieder grandios an einem Strang. Ein funktionierendes Uhrenwerk ist die Wedemark,“ so Daniel Diedrich – Leiter der Freiwilligenagentur der Wedemark. „Wir hatten uns von den Auswirkungen der Pandemie noch gar nicht erholen können und stehen nun schon wieder in Mitten der nächsten großen Krise. Gemeinsam haben wir heute gezeigt, was in der Wedemark möglich ist. Ich bin stolz ein Teil dieser Gesellschaft zu sein. Unser Dank geht an das gesamte Team um Kai Dase für den heutigen Support unserer Aktion und die vielen Spenden! Gemeinsam für die Ukraine!“ Dieses Gemeinschaftsgefühl soll eine spontane Solidaritätsaktion von Caspar & Dase zusätzlich sichtbar machen: „PAX OPTIMA RERUM – Der Frieden ist das höchste Gut“ – diese Worte des römischen Dichters Silius Italicus sind gut lesbar auf den Autos des Pflegedienstes angebracht. Frieden – ein drängender Wunsch in einer unsicheren Zeit – ist eng verbunden mit den Werten sehr vieler Menschen, so auch von Caspar & Dase. Hier stehen Sicherheit, Vertrauen, Fürsorge, Zuverlässigkeit und Respekt an erster Stelle. Und so will das Unternehmen ein stilles aber sichtbares Zeichen setzen. „Es wäre schön, wenn sich ganz viele Menschen an unserer Aktion beteiligen und unsere Magnetschilder mit der Friedenstaube als stilles Zeichen für Frieden an ihr Auto befestigen würden,“ wünscht sich Kai Dase. „Auch wir vom MPM unterstützen die tolle Aktion von Caspar & Dase, die Automagnetschilder auf eigene Kosten erstellt haben und diese in der Wedemark kostenlos verteilen. Sehr gerne beteiligen wir uns an diesem stillen und sichtbaren Zeichen für den Frieden. Ob am Auto, Briefkasten, oder, oder - lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen. In vielen angeschlossenen Mellendorfer Geschäften können sie bereits die Schilder erhalten. „Der Frieden ist das höchste Gut“, der Krieg in der Ukraine darf nicht sein und muss schnellstens ein Ende finden. Wir sind mit unseren Wünschen und Gedanken in der Ukraine.“ (MPM –Mellendorf Silke Tobschall/ Hilke Haeuser) Die Automagnete können in Wennebostel in der alten Schule und in den Geschäften Schuh Kohne, Buchhandlung Hirschheydt, Spielwaren Bertram und Sport Häuser kostenlos mitgenommen werden.„Lasst uns gemeinsam „JA“ zum Frieden sagen!“, wünscht sich Dase.Weitere Spenden sind in der alten Schule in Wennebostel herzlich willkommen. Über die Internetseite: www.wedemark-ukraine.de sind nähere Informationen u.a. zu den benötigten Spendenartikeln aufgelistet. Jede Spende zählt – gemeinsam für die Ukraine!