Eine der größten PV-Anlagen

Bürgermeister berichtet aus Verwaltungsausschuss

Wedemark (ok). Eine Firma aus Walsrode übernimmt in desem und im nächsten Jahr die Pflege des Außengeländes auf dem so genannten Campus W an Schulzentrum und Rathaus. Kostenpunkt: 37.000 Euro pro Kalenderjahr.- Eine öffentliche Erschließungsstraße westlich des Hessenweges schlägt mit 400.000 Euro zu Buche, finanziert von der Tochterfirma "Bau und Entwicklung", die auch die Vernarktung der Grundstücke übernimmt.-Die Planung der PV-Anlage auf der Wedemarksporthalle übernimmt ein Büro aus Seelze für 62.500 Euro; die Gesamtkosten der Anlage belaufen nach Auskunft der Verwaltung auf 360.000 Euro. Mit 99 kW/peak ist sie eine der größten in der Wedemark.- Die Planung einer Querungshilfe über die L 383 in Bissendorf kostet 23.000 Euro, das ganze Projekt 150.000 Euro.-Eine Firma aus der Wedemark übernimmt den Einbau von Kunststofffenstern in der Kita in Bissendorf. Die Kosten liegen hier bei 160.000 Euro.