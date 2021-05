Seniorenbeirat Wedemark verteilt Gutscheine an Pflegekräfte

Wedemark. Der Seniorenbeirat Wedemark hat allen Pflegekräften,die in den Seniorenheimen in der Wedemark arbeiten, eine symbolische Anerkennung zukommen lassen. Jetzt sind am MGH in Mellendorf Gutscheine an die verschiedenen Heime übergeben worden.Jeder Mitarbeiter hat einen Gutschein im Wert von zehn Euro erhalten. Die Gutscheine sind von den örtlichen Buchhändlern "von Hirschheydt " und vom Bissendorfer Buchladen. Die Kosten dafür übernimmt der Seniorenbeirat. Diese Aktion soll eine Anerkennung für die Arbeit in dieser Corona-Zeit sein und auch die hiesigen Geschäftsleute unterstützen.