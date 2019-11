Einmal (fast ) um die Grüne Insel

Galway an der Ostküste begeisterte mit seiner quirligen Innenstadt und den vielen Pubs am Anreisetag. An Tag zwei wurden von einem Boot aus die dramatischen Cliffs of Moher und die aus den Harry Potter Filmen bekannte „Voldemort-Höhle“ bestaunt – auch wenn der Seegang nichts für schwache Mägen war, erreichten alle einigermaßen unversehrt den Bus nach der Seefahrt. Killarney und den Ring of Fire waren die Programmpunkte des dritten Tages. Hier liefen sie Inga Bartels, eine der IGS Wedemark Abiturientinnen aus dem Jahr 2019 über den Weg. Sie arbeitet zurzeit bis zu ihrem Studienbeginn im Killarney National Park als „Volunteer“ und begleitete die Gruppe einen Tag lang. Als zusätzliche Reiseleitung hatte sie viele Tipps parat und konnte den Schülern viele Fragen zu ihren Seminarfachprojekten beantworten. Der Abschluss dieser abwechslungsreichen – wenn auch nassnebligen – Reise bildete Dublin. Diese wunderbare Stadt mit den Studenten aus vielen verschiedenen Ländern, den unzähligen nach ihren irischen Wurzeln suchenden Amerikanern sowie den Pub-Besuchern begeisterte alle. Die meisten sind sich einig: Irland und vor allem Dublin ist eine Reise wert – möglicherweise gibt es ja auch eines Tages eine Regenpause und es wäre sogar noch schöner.