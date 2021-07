Eisstadion Mellendorf Vorreiter

Eisbetrieb läuft an Sonnentagen zu 100 Prozent mit Sonnenenergie

Mellendorf. Die Hus de Groot Eisarena in Mellendorf kann man beim Thema Nachhaltigkeitdeutschlandweit als Vorreiter bezeichnen. Das Eisstadion wird zum größten Teil miterneuerbarer Energie betrieben. Mit Hilfe einer 3.500 m² großen Photovoltaikanlage wirdder Energiebedarf der Eisbahn und des Freibades an Sonnentagen komplett durchSonnenenergie gedeckt.In Sachen nachhaltiger Energieversorgung befindet sich das Eisstadion Mellendorfinnerhalb der Eisstadion-Landschaft Deutschlands in der Spitzengruppe. Die „saubere“Energiebilanz macht die Wedemärker Sportstätte zu einem Vorbild für ökologischesArbeiten im Eissport.„Wir freuen uns, dass wir unsere Eishalle insbesondere im Sommer nachhaltig betreibenkönnen. Waren Bedenken wegen der energetischen Bilanz von Kunsteisbahnen in derVergangenheit durchaus berechtigt, sind sie heute mit Blick auf die Lösungen, mit denenunser Stadion arbeitet, komplett überholt“, so Geschäftsführer Ingo Haselbacher. Sowohldie Co2-Bilanz, als auch der niedrige Bedarf zusätzlicher Energie machen dieWedemärker Eisbahn im Bereich Nachhaltigkeit zu einem Vorzeigeunternehmen.„Die begeisterten Gesichter der Kinder, wenn Sie die Halle betreten und das Versäumteaus dem „Corona-Winter“ nachholen können, sind diesen Sommer unsere stärksteMotivation. Dieses Angebot nachhaltig gestalten zu können, gibt uns im Hinblick auf dievon uns allen zu stemmenden klimapolitischen Ziele ein gutes Gefühl“, so GeschäftsführerHaselbacher abschließend.