Emilia ist fünf Jahre alt

Die Hündin muss noch lernen, passt sich aber an

Schwarmstedt. Emilia lebte auf der Straße in Oradea/Rumänien bei einem Autoservice. Sie war trächtig. Manche Leute haben sie gefüttert, andere fühlten sich durch sie gestört. Emilia wurde schließlich nach Sisterea ins Offene Tierheim übernommen. Sie ist eine auffallend freundliche und attraktive Hündin und sollte unbedingt bald die Chance bekommen, ein tolles neues Zuhause zu finden. Sie hat einen ausgeglichenen und verlässlichen Charakter.Die lebensfrohe und offene Emilia freut sich sehr, wenn sie Menschen sieht. Sie liebt es, gestreichelt und verwöhnt zu werden. Emilia eignet sich ideal als Familienhund und sucht Menschen, die sie überall hin mitnehmen und ihr eine gute Erziehung geben. Emilia versteht sich gut mit anderen Hunden und spielt gern. Sie geht bereits gut an der Leine und hat viel Spaß am Spazierengehen.Sie kennt wahrscheinlich das Leben in einem Haushalt noch nicht und muss noch lernen. Sie ist aber klug, aufmerksam und sehr anpassungsfähig und wird alles schnell begreifen. Sie braucht einen Garten, da sie gern draußen ist. Emilia wurde im Juli 2016 geboren und ist 56 Zentimeter groß. Im Tierheim ist sie seit Juni 2021. Sie wurde kastriert, geimpft und gechipt. Vor ihrer Reise nach Deutschland bekam sie einen Blutschnelltest mit negativem Ergebnis. Bitte, melden Sie sich beim ITV Grenzenlos, wenn Ihnen die aufgeweckte Hündin gefällt: (0 50 71) 41 26 oder (01 62) 980 94 98. Emilia befindet sich im ^Gasthaus für Tiere“ und wartet auf Interessenten.