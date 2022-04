Endlich wieder Schlagerparty

Das ECHO verlost VIP-Karten für das Event am 23.April in Brelingen

Brelingen (awi). Die Herzen der Schlagerparty-Fans schlagen höher: Nach zwei Jahren coronabedingter Absage quasi in letzter Minute wird sie in diesem Jahr wieder steigen, die Schlagerparty des Brelinger Schefferclubs auf dem Gelände zwischen Sportverein und Schützenhaus, und zwar wie es aussieht, ohne Auflagen wie Zwei- oder Drei-G-Regel oder Maskenpflicht. Allerdings beinhaltet die Genehmigung der Gemeinde eine Begrenzung der Besucherzahl. Aus diesem Grund werden die Tickets ausschließlich im Vorverkauf abgegeben, undzwar ab Montag, 11. April, 12 Uhr in denVorverkaufsstellen Fleischerei Grimsehl und Restaurant Saloniki in Brelingen, Esso-Tankstelle in Mellendorf, Frischmarkt Pagel in Resse und LCC-Reisebüro in Bissendorf. Einlass ab 18 Jahren. Sollten nach Ablauf des Vorverkaufs noch Tickets übrig sein, werden sie als Restkontingent an der Abendkasse angeboten, so die Veranstalter Schefferclub Brelingen und KS Veranstaltungskonzepte. Das ECHO verlost unter seinen Lesern 2 x 2 Freikarten für die Schlager Lounge all inclusive und 5 x 2 „normale" Eintrittskarten plus eine Flasche Sekt pro Paar. Einfach eine E-Mail schreiben an service@wedemark-echo.de. Stichwort Schlagerparty. Einsendeschluss ist Dienstag, 19. April. Bitte die Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung nicht vergessen.