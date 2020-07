Energieagentur berät Hauseigentümer

Noch bis Ende Juli für Grüne Hausnummer bewerben

Schwarmstedt. Die Energieagentur Heidekreis hilft Hauseigentümern und Unternehmen energieeffizient zu arbeiten. Das Beratungsangebot wurde auch schon von vielen Bürgern der Samtgemeinde Schwarmstedt in Anspruch genommen, wie Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs beim Besuch der neuen Leiterin Theresa Weinsziehr erfuhr. Aktuell ist die Solarberatung für neue Solaranlagen und die „Grüne Hausnummer“.Noch bis Ende Juli können sich Hauseigentümer für eine "Grüne Hausnummer" bewerben. Diese prämiert besonders energieeffiziente Wohngebäude im Heidekreis in Kooperation mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. Für Bürger und Bürgerinnen, die ihr Eigenheim energetisch sanieren möchten, ist die Energieagentur Ansprechpartner. In Kooperation mit der Energieberatung der Verbraucherzentrale Niedersachsen vermittelt die Energieagentur unabhängige kostengünstige Energieberatungen. Alle Infos zur "Grünen Hausnummer" und den Energieberatungsangeboten sind auf der Homepage der Energieagentur Heidekreis Unter www.energieagentur-heidekreis.de